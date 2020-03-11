Приморский филиал "Сенежа" провел свой первый вебинар для дальневосточников

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Первое образовательное мероприятие провел в среду созданный во Владивостоке филиал мастерской управления "Сенеж". Как сообщает пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей", вебинар был посвящен сохранению продуктивности в условиях постоянных изменений.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2019 году поручил при участии АНО "Россия - страна возможностей" подготовить и представить предложения по созданию в Приморском крае филиала мастерской управления "Сенеж".

"11 марта 2020 года Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" провела вебинар "Искусство продуктивности без стресса: как удерживать контроль в мире хаоса" для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и молодежных организаций, бизнеса. Вебинар прошел на базе развивающего пространства "Точка кипения - Владивосток", - говорится в сообщении.

Спикером на вебинаре выступил международный эксперт по продуктивности, генеральный директор FranklinCovey Russia, глава российского представительства David Allen Company Дмитрий Иншаков. Программа была посвящена методикам, которые позволяют держать ситуацию под контролем в постоянно меняющихся условиях и среди огромного потока информации. Участники занятия обсудили вопросы причин ограничения продуктивности, достижения контроля, а также поговорили о привычках, повышающих эффективность.

Мастерская управления "Сенеж" - образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых).

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.