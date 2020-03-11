Поезда из Архангельска, Грозного, Пскова и Великого Новгорода запустят в Крым к лету

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Пассажирские поезда из Архангельска, Грозного, Пскова и ряда других городов отправятся в 2020 году в крымские города Симферополь, Евпаторию и Феодосию, для этого закупаются новые локомотивы и подвижные составы, сообщил в среду гендиректор федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин на заседании президиума Государственного совета Республики Крым.

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"В 2020 году [к лету] рассматривается расширение географии пассажирских поездов дальнего следования по направлениям: Архангельск - Симферополь, Псков, Великий Новгород - Евпатория, Феодосия, Петрозаводск - Евпатория и Грозный - Симферополь", - сообщил Гладилин.

По его словам, в 2021 году изучается возможность открытия сообщения Пермь - Симферополь, Оренбург - Симферополь, Махачкала - Симферополь, Смоленск - Симферополь, Курск - Симферополь. Все перевозки осуществляются по железнодорожной части Крымского моста.

Гладилин отметил, что для осуществления перевозок закупаются новые подвижные составы. В частности, в 2019 году на железную дорогу поступило 10 локомотивов, в том числе пять новейших тепловозов, которые занимаются вождением пассажирских поездов. В апреле текущего года предприятие получит еще семь электровозов и восемь тепловозов для осуществления летних перевозок.