Дума отклонила законопроект о штрафе за оставление места ДТП

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании отклонила внесенный депутатами от ЛДПР законопроект, предполагающий штраф в размере 5 тыс. рублей в качестве альтернативы лишению водительских прав и аресту за оставление места ДТП.

Законопроектом предлагалось дополнить статью 12.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) пунктом о наказании в виде штрафа в размере 5000 рублей, не изменяя при этом вид и срок уже применяющихся санкций. Действующее законодательство предусматривает только два вида наказания - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

В пояснительных материалах авторы указывают, что "оставление места ДТП, безусловно, характеризуется достаточно высокой степенью общественного вреда". Однако на практике возникают различные ситуации, когда нарушитель формально подпадает под действие части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, но фактически вред общественным отношениям не причинен, добавляется в сопроводительных документах. Речь идет, например, о ДТП с единственным участником, в результате которого не причинен никакой ущерб, либо о тех случаях, когда участник ДТП отлучился на время и затем вернулся на место ДТП.

Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству данную инициативу не поддержал. Представляя позицию комитета, первый заместитель его председателя Вячеслав Лысаков привел данные правительства РФ о числе водителей, оставляющих место ДТП. "Эта цифра не снижается, это около 20 тыс. человек ежегодно", - сказал он.

Второй аргумент комитета заключается в том, что "человек, который якобы стал виновником мелкого ДТП, мог находиться в состоянии опьянения". "А если он в состоянии опьянения покинул место ДТП, то он получит значительно более мягкое наказание, чем в том случае, если бы он остался там", - указал Лысаков. "Эти два серьезных аргумента не позволяют нам поддержать законопроект", - резюмировал он.