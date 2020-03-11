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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Карантин по коронавирусу в Москве не коснется дипломатов и сотрудников МЧС

Кроме того, режим домашней изоляции не коснется лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Режим домашней изоляции после возвращения в Москву из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу не распространяется на некоторые категории граждан, в числе которых дипломаты и сотрудники МЧС. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного штаба по профилактике коронавируса.

"5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Жителям, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, по прибытии необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней. Оперативный штаб по городу Москве сообщает, что эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций", - поясняется в сообщении.

В настоящее время в столице подтверждено девять случаев заболевания, один из пациентов ранее был выписан из больницы после полного выздоровления.

Режим повышенной готовности, введенный мэром столицы позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Этим гражданам необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

В новость были внесены изменения (15:14 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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