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Распространение коронавируса нового типа

Встреча с главредом американского Vogue в Москве перенесена из-за коронавируса

Приобретенные билеты будут действительны на новую дату проведения мероприятия

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Встреча с главным редактором американского Vogue Анной Винтур в рамках ежегодной конференции Conde Nast Digital Day, которая должна была состояться 2 апреля, перенесена в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом в среду сообщили в пресс-службе мероприятия.

"В связи с неблагоприятной международной эпидемиологический ситуацией, вызванной распространением коронавирса (COVID-19), командой Conde Nast Россия было принято решение перенести ежегодную конференцию Conde Nast Digital Day, запланированную на 2 апреля 2020 года", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, о новой дате проведения конференции будет сообщено дополнительно. Как пояснили ТАСС организаторы, программу мероприятия планируют оставить без изменений.

В пресс-службе также добавили, что приобретенные билеты будут действительны на новую дату проведения мероприятия. Но при желании гости смогут вернуть средства за купленные билеты.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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