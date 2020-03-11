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В Минздраве сообщили, что более 96 тыс. человек входят в базу доноров костного мозга

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин отметил, что необходимо совершенствование законодательства в области формирования регистра доноров костного мозга

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 96 тыс. человек уже находятся в базе потенциальных доноров костного мозга, сообщил в своем докладе заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин на первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

"В настоящее время в нашей стране функционирует объединенная база данных потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, сформированная 14 медицинскими организациями государственной системы здравоохранения федерального и регионального уровня, включающая практически информацию о более 96 тыс. человек, которые вошли в этот федеральный регистр", - сказал замминистра.

Он отметил, что необходимо совершенствование законодательства РФ в области формирования регистра доноров костного мозга. Камкин пояснил, что регистром база доноров может называться, только если это закреплено законодательно.

"Федеральный регистр должен быть надежным инструментом, обеспечивающим доверительное взаимодействие врачей с донорами и пациентами-реципиентами при условии абсолютной безопасности их персональных данных, включая результаты генетических исследований", - добавил он.

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