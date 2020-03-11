В Приамурье запустят третий сезон реалити-шоу о жизни дальневосточных аистов

ТАСС, 11 марта. Специалисты начали установку онлайн-камер в Березовском заказнике Амурской области, куда в апреле из Китая должны вернуться дальневосточные аисты. За ними уже несколько сезонов подряд ведут наблюдение сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF), а также пользователи интернета. Об этом сообщили в среду ТАСС в российском отделении организации.

"Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн" будет продолжено в этом году в Амурском экорегионе, его зрителей ожидает уже третий сезон. Сегодня в Березовском заказнике при поддержке WWF России специалисты [Амурской областной общественной экологической организации] "АмурСоЭС" и дирекции по ООПТ (охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий) Амурской области приступили к установке онлайн-камер на гнезда дальневосточного аиста", - говорится в сообщении.

По словам специалистов WWF, возвращение аистов ожидается в апреле. Тогда шоу "Дальневосточный аист онлайн" и вернется на экраны. Сейчас специалисты готовятся к возвращению дальневосточного аиста с территории реки Янцзы в Китае в места гнездования в бассейн Амура.

Онлайн-трансляции с птичьих гнезд стали настолько захватывающими и популярными, что их стали называть "реалити-шоу". В соответствии с традициями жанра, его зрители могут наблюдать за развитием отношений, ссорами, бурными примирениями и рождением потомства.

Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации. Уже третий год по инициативе WWF России в Амурской области с помощью онлайн-камер будет вестись наблюдение за жизнью нескольких пар аистов, появлением и развитием их потомства.