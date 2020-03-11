В Перми презентовали документальный фильм про Уральский танковый добровольческий корпус

ПЕРМЬ, 11 марта. /ТАСС/. Документальный фильм "Дивизия черных ножей", созданный организацией "Пермская синематека" про Уральский танковый добровольческий корпус (УДТК) презентовали на научно-практической конференции "Всеуральские чтения" в Перми. Режиссером картины стал Павел Печенкин, сценаристом - Анна Отмахова, передает корреспондент ТАСС.

"Нам не хотелось сделать фильм только о победе, мы хотели рассказать и том, как она досталась, что на самом деле война это - страшно. Это - смерть, кровь и страх. И мы фильм сделали про то, что все солдаты УДТК - герои, героический путь корпуса он не ставится под сомнение. Исследовано было очень много архивных документов, материала оказалось даже слишком много. Мы попытались сделать упор на воспоминания, на человеческие истории. Мы нашли письма, которые никогда не были опубликованы, они включены в фильм. Очень много документов эксклюзивных, они нигде раньше не публиковались", - рассказала Отмахова.

По ее словам, материалы предоставило Агентство по делам архивов Пермского края, авторы фильма также вели работу в архивах и музеях Красновишерска, Губахи, Чердыни, Березников. "Например, в музее в Березниках нашелся дневник партсобраний третьего батальона 30-й мотострелковой части. Это интереснейшее чтение, там описывается, что людей волновало, как они питались, что разбирали на этих партсобраниях. В фильме использовано очень много новой и неизвестной хроники, в том числе хроника снятая немецкими операторами. Еще нам удалось найти фильм пермского телевидения 1966 года про Уральский добровольческий танковый корпус. И там, вот вы видели фрагмент, еще сняты ветераны, которые относительны молоды 45-50 лет, они еще все живые, они рассказывают про свой боевой путь, это тоже такая эмоциональная составляющая фильма, вот они там исполняют свою любимую песню про черные ножи", - добавила сценарист.

По информации пресс-службы "Пермской синематеки", работа над документальным фильмом началась осенью 2018 года, премьера в Перми предварительно запланирована на 30 марта 2020 года.

Уральский добровольческий танковый корпус - уникальное танковое соединение, которое было создано в 1943 году на добровольные взносы жителей Урала. Он был оснащен оружием и техникой, изготовленными трудящимися эвакуированных заводов в Свердловской, Челябинской и Молотовской областях (ныне - Пермский край). Во время Великой Отечественной войны корпус дошел до Праги. Специально для его бойцов в Златоусте были выпущены финские ножи, которые немецкая разведка прозвала "черными" из-за цвета рукоятки. Позже так стали называть состав танкового корпуса. 11 марта отмечается День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ.

"Всеуральские Чтения"

Научно-практическая конференция по истории Уральского добровольческого танкового корпуса "Всеуральские Чтения" впервые прошла в Перми. В ней приняли участие историки, краеведы, архивисты, представители общественных организаций из Пермского края, Челябинской, Свердловской областей, республики Удмуртия и Чешской республики. В течение дня они обсуждали историю корпуса, его общий вклад в Победу, боевой путь Молотовской, Свердловской и Челябинской танковых бригад, знакомились с выставками документов "Молотовская танковая бригада" и "Пермский край в Великой Отечественной войне", которую подготовил Пермский государственный архив социально-политической истории.