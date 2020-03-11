СМИ: пранкеры Лексус и Вован разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Британский принц Гарри стал жертвой розыгрыша российских пранкеров, выдавших себя за шведскую экоактивистку Грету Тунберг и ее отца. Расшифровку двух состоявшихся разговоров в среду опубликовала газета The Sun. Издание пока не располагает официальным подтверждением того, что голос на записи принадлежит именно принцу.

В разговоре с псевдо-Тунбергами, которых изображали пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), принц Гарри объяснял причины своего решения отказаться от большей части официальных обязанностей и привилегий в качестве члена королевской семьи, подверг критике президента США Дональда Трампа, пообещал помочь с эвакуацией пингвинов с белорусской таможни.

"Порой правильное решение не всегда самое простое. Могу вас заверить в том, что брак с принцем или принцессой - это не только то, чем он должен быть. Принятое решение определенно не было простым, но для нашей семьи оно правильное и дает нам возможность защитить нашего сына. Мне кажется, что в мире чертовски много людей, которые могут войти в наше положение и уважают нас за то, что мы ставим интересы семьи на первое место", - говорится в приводимой The Sun цитате принца.

Собеседник пранкеров добавил, что в Канаде он сам, его супруга Меган Маркл и их 10-месячный сын Арчи "начнут новую жизнь", которая уже кажется ему "намного лучше королевской жизни" и "дает возможность говорить и делать то, что мы раньше не могли".

Коснувшись темы защиты окружающей среды, принц заявил, что у главы Белого дома "на руках кровь" из-за того, что он снял ограничения на добычу угля в США, пытаясь добиться возрождения американской угольной отрасли. При этом принц хорошо отзывался о британском премьер-министре Борисе Джонсоне, хотя и отметил, что люди его поколения с трудом меняют свои взгляды, в том числе и на проблему изменения климата.

Гарри всерьез воспринял шутку пранкеров, заявивших о том, что Тунберги пытаются спасти 50 пингвинов, застрявших на белорусской таможне по пути на Северный полюс. Принц Гарри пообещал помочь с поисками корабля, который доставит пингвинов в Арктику, хотя пингвины обитают не на Северном, а на Южном полюсе, а у Белоруссии нет выхода к морю.

Пранкеры также заявили принцу, что Грета Тунберг якобы обнаружила среди своих предков членов королевской семьи Швеции и рассчитывает породниться с династией Виндзоров. В качестве партии для себя псевдо-Грета видит старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон - шестилетнего Джорджа, либо 12-летнего Джеймса - ребенка младшего сына Елизаветы II принца Эдварда. В беседе Гарри, смеясь, пообещал замолвить за Грету словечко.