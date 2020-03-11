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Распространение коронавируса нового типа

Липецкие учреждения культуры закрылись до 24 марта из-за карантина по коронавирусу

В регионе также приостановили учебный процесс в профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры, отменили занятия в клубах, творческих и любительских коллективах

ТАСС, 11 марта. Все учреждения культуры, искусства и туризма в Липецкой области, в том числе театры, выставочные и концертные залы приостановили работу до 24 марта для профилактики распространения коронавируса. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник отдела искусства и образования управления культуры по региону Лилия Панкратова.

Ранее в Липецкой области выявили три случая коронавируса, заболевшие находятся в инфекционном отделении областной больницы. Еще семь человек - родственники и знакомые, контактировавшие с заболевшими, - находятся под наблюдением. Врачи также обследовали 150 человек, имевших непродолжительный контакт с больными, у них симптомов болезни не выявлено.

"Все учреждения культуры, искусства и туризма Липецкой области направлены на карантин до 24 марта", - сказала Панкратова.

По ее словам, приостановлена работа концертного зала "Унион", областного центра культуры, театра драмы имени Толстого, театра кукол, Липецкого драматического театра на Соколе, театра "Бенефис" в городе Ельце и других организаций. Она добавила, что такие меры приняты для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Также приостановлен учебный процесс в профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры, отменены занятия в клубах, творческих и любительских коллективах, все культурно-массовые и образовательные мероприятия.

Во вторник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введении режима повышенной готовности для недопущения распространения на территории области новой коронавирусной инфекции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичРаспространение коронавируса нового типа
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