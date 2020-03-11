Заместитель гендиректора союза WorldSkills Russia назначен замминистра просвещения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Дмитрий Глушко назначен заместителем министра просвещения РФ. Советующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правовой информации.

"Назначить Глушко Дмитрия Евгеньевича заместителем министра просвещения РФ", - сообщается в документе.

Как информировали ТАСС в пресс-службе союза, Глушко в министерстве будет курировать сферу среднего профессионального образования (СПО). Во время работы в союзе он занимался внедрением лучших практик WorldSkills в систему профобразования.

Также Глушко - один из инициаторов идеи внедрения системы мировых стандартов в национальную систему среднего профобразования. Так, он принял непосредственное участие в формировании процедуры независимой оценки практических навыков для выпускников СПО. Единственным форматом этой оценки сегодня является демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, заявили в пресс-службе. Моделирование реальных производственных условий для оценки профессиональных навыков выпускников впервые было применено три года назад.

"За сравнительно небольшой период времени количество образовательных организаций, где сдают демонстрационный экзамен, выросло в пять раз. Сейчас демонстрационный экзамен проходят выпускники трети образовательных организаций страны, реализующих программы СПО. За три года демонстрационный экзамен по международным стандартам прошли около 100 тыс. человек. Эта практика союза стала очень успешной и получила одобрение и поддержку мирового профессионального сообщества, а также вошла в национальный проект "Образование", - привели в пресс-службе союза слова Глушко.