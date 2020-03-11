Мишустин назначил Дениса Грибова замминистра просвещения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дениса Грибова заместителем министра просвещения РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Грибова Дениса Евгеньевича заместителем министра просвещения РФ", - говорится в документе.

Грибов в 2003 году стал депутатом Законодательного собрания Ульяновской области, был заместителем руководителя фракции "Единая Россия", в 2008-2009 годах работал главой администрации Ульяновского района, помощником губернатора. В Москве он занимал пост гендиректора ФГБУ "Международный детский центр", потом перешел на должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ.