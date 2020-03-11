Совет Думы отменил форум "Развитие парламентаризма" из-за коронавируса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы принял в среду решение отменить проведение третьего Международного форума "Развитие парламентаризма". Об этом журналистам сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Совет Думы отменил проведение Международного форума "Развитие парламентаризма", который планировался с 28 июня по 1 июля в Колонном зале Дома союзов в Москве. Причина - меры профилактики против распространения коронавируса", - сказал он.

Слуцкий напомнил, что "сейчас многие международные площадки вынуждены приостановить свою работу". "Безопасность есть безопасность, и здесь мы в первую очередь руководствуемся соображениями здоровья наших граждан", - подчеркнул он.

Слуцкий при этом заверил, что данный форум "остается стволовым мероприятием международной повестки Государственной думы". По его данным, к началу марта поступило более 300 заявок на участие в нем из 60 с лишним стран. "Надеюсь, что как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, мы сможем восстановить проведение московского форума на ежегодной основе", - резюмировал он.

Об отмене форума ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что это связано с распространением нового коронавируса, который является "общим вызовом" для мира. Форум будет перенесен на следующий год.