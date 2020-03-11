Власти Петербурга делают ставку на российских туристов в новом сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Учреждения индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в "высоком" туристическом сезоне 2020 года (с апреля по октябрь) делают ставку в первую очередь на российских туристов, сообщили ТАСС в комитете по развитию туризма города. С начала года в городе наблюдается спад зарубежного турпотока, связанный как с традиционным "низким" сезоном в осенне-зимний период, так и с распространением коронавируса.

"Сложившаяся ситуация пришлась на традиционно "низкие" для города месяцы туристского сезона февраль-март. Опасения людей понятны, это мировая тенденция спада турпотоков. Сегодня отрасль готова встречать гостей, в первую очередь российских. Надеемся, что мировая обстановка скоро изменится", - пояснил ТАСС председатель комитета Евгений Панкевич. К "высокому" туристическому сезону в Петербурге начнут работу новые музеи и экскурсионные маршруты, рассказывающие о его знаменитых жителях и малоизвестных достопримечательностях. О том, как город готовится к новому туристическому сезону, - в материале ТАСС.

Знаменитые петербуржцы

Государственный музей-заповедник "Царское Село" к началу "высокого сезона" 2020 года откроет как музей Александровский дворец - последнюю резиденцию императора Николая II, в которой он жил после отречения от престола до отъезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года. Александровский дворец станет мемориальным музеем семьи Романовых от Екатерины II до Николая II и будет рассказывать о частной, домашней жизни российских императоров. По информации пресс-службы ГМЗ "Царское Село", летом будут открыты восемь помещений, в том числе воссозданные личные комнаты Николая Второго и Александры Федоровны. Посещение экспозиции будет осуществляться по предварительной записи.

24 мая 2020 года к 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского (1940-1996) в Доме Мурузи состоится официальное открытие нового частного музея поэта "Полторы комнаты". Экспозиция музея будет состоять из двух частей: мемориальной, представляющей аутентичные интерьеры квартиры поэта, и современной, где разместится культурный центр. Работа по созданию музея-квартиры Бродского на Литейном проспекте ведется Фондом создания музея Иосифа Бродского около 20 лет. В Доме Мурузи поэт проживал с 1955 года до эмиграции. Сейчас музей работает в тестовом режиме, в нем проходят лекции, творческие встречи и экскурсии.

Непарадный Петербург

В начале мая музей "Разночинный Петербург" откроет сезон пешеходных экскурсий, знакомящих с историческим районом Семенцы, в котором располагается это учреждение культуры. Прогулка "Уголки непарадного Петербурга" познакомит с домами Большого Казачьего переулка, расскажет о его знаменитых жителях и позволит заглянуть за фасады формирующих Семеновскую площадь зданий.

Агентство путешествий "Эклектика" разработает новый туристический маршрут "Узбекский Петербург", который, по мнению директора агентства Игоря Воеводского, будет интересен в первую очередь узбекским туристам. Точками маршрута станут Дом эмира Бухарского, построенный по заказу Сейида Алим-хана, представителя узбекского рода и династии Мангытов, а также Николаевское кавалерийское училище, в котором учился последний эмир Бухары, а также Зимний дворец, где в декабре 1941 года в условиях блокады Ленинграда проходила конференция к 500-летию со дня рождения узбекского поэта Навои.

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга разработало три новых футбольных маршрута к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Автобусные экскурсии "Футбольный Петербург 2020" и "Школа футбола" посвящены истории футбола в Петербурге и современной системе подготовки российских футболистов. Водный маршрут "Два стадиона Северной Столицы" продолжит знакомить петербуржцев и гостей города с футбольными достопримечательностями. От исторического стадиона "Петровский" он будет проходить по фарватеру Малой Невы в Финский залив мимо "Газпром-Арены" и "Лахта-центра".

В середине мая общественное пространство "Севкабель Порт" снова откроет пристань для водных прогулок. "Как и в прошлом году, будут работать водные маршруты вокруг Васильевского острова и трансфер Город-Порт от Дворцовой и Сенатской пристаней в Гавань, в этом году добавится и несколько дополнительных маршрутов", - рассказали ТАСС в пресс-службе судоходной компании "Нева Тревел Компани", партнеров общественного пространства. "Севкабель Порт" также станет площадкой для проведения музыкального фестиваля хип-хоп культуры Nord vibe (2-3 мая), фестиваля независимой музыки "Стереолето" (4-5 июля), семейного фестиваля "День Финляндии" (30 мая) и других событий под открытым небом.

Парковые зоны

Остров "Новая Голландия" откроет новую парковую территорию около здания "Дом 12", когда на ней подрастут и зацветут деревья. Само здание, в котором ранее располагались лесные склады, в ближайшем будущем станет площадкой для новых резидентов общественного пространства - Музея современного искусства "Гараж", ресторана и других объектов.

Новый исторический парк в Кронштадте откроется ко Дню Военно-морского флота (26 июля). В 2020 году будет построена первая очередь проекта "Остров фортов" с Аллеей Героев российского флота, тематическим веревочным парком для детей и общественными зонами для отдыха и развлечений. Также будет открыт военно-патриотический "Лагерь для настоящих героев".