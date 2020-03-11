Минобороны отменило Московскую конференцию по международной безопасности

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московская конференция по международной безопасности в 2020 году проводиться не будет, она перенесена на 2021 год в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

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"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год. На конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран", - сказали в военном ведомстве.

Ранее об отмене ежегодной конференции в 2020 году ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

Конференция имеет важное значение для безопасности мирового сообщества. На повестку форума обычно выносятся проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность. Отдельные пленарные заседания традиционно посвящены обмену мнениями по вопросам современных военных угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Как правило, обсуждаются вопросы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.