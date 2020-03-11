В ГИБДД рассказали, что почти треть ДТП в России происходит из-за некачественных дорог

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Почти треть дорожно-транспортных происшествий в России происходит из-за сопутствующего влияния недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

"К наиболее распространенным нарушениям относятся нарушения правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, нарушения правил проезда пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, нарушения требований сигнала светофоров и правил обгона. Почти треть (33%) от общего числа аварий в России происходит при "сопутствующем влиянии недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции отметили, что к недостаткам на дорогах можно отнести плохую разметку, недостаточную освещенность, отсутствие знаков, ограждений, неудовлетворительное содержание дорог в зимний период. Тем не менее, отметили в Госавтоинспекции, по сравнению с 2018 годом число таких аварий, равно как и число погибших и раненых в них продолжает снижаться - в 2019 году произошло 54 тыс. 393 такие аварии, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.

В текущем году, как заверили в Госавтоинспекции, будет продолжена межведомственная работа по оптимизации дорожной инфраструктуры и ее приведение в нормативное состояние. В данный комплекс входят работы по разделению встречных потоков транспорта, установке ограждений, обеспечению достаточной освещенности дорог. Со своей стороны, Госавтоинспекцией будет усилена работа по наиболее актуальным аспектам деятельности. В частности, по надзору за эксплуатационно-техническим состоянием дорог и техническим состоянием транспорта, а также пропаганде БДД, направленной на изменение поведения участников дорожного движения, что в свою очередь будет способствовать снижению числа жертв на дорогах и позволит привести показатели социального риска к искомому значению.