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75-летие Победы

Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ к юбилею Победы

Они получат выплату в 75 тыс. рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, согласно которым единовременную выплату в размере 75 тыс. руб. получат ветераны, инвалиды войны и ряд других категорий. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации в среду.

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Согласно документу, право на выплату в объеме 75 тыс. руб. получат инвалиды войны, участники военных действий, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны. Выплату в размере 50 тыс. руб. получат труженики тыла.

Согласно данным Минтруда, всего получателей выплаты в объеме 75 тыс. руб. 537,1 тыс. человеку, а выплату в размере 50 тыс. руб. получат 611,4 тыс. человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что все выплаты ветеранам будут осуществлены автоматически в апреле - мае этого года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия75-летие Победы
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