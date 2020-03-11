Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ к юбилею Победы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, согласно которым единовременную выплату в размере 75 тыс. руб. получат ветераны, инвалиды войны и ряд других категорий. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации в среду.

Согласно документу, право на выплату в объеме 75 тыс. руб. получат инвалиды войны, участники военных действий, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны. Выплату в размере 50 тыс. руб. получат труженики тыла.

Согласно данным Минтруда, всего получателей выплаты в объеме 75 тыс. руб. 537,1 тыс. человеку, а выплату в размере 50 тыс. руб. получат 611,4 тыс. человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что все выплаты ветеранам будут осуществлены автоматически в апреле - мае этого года.