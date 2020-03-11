Глеб Никитин предложил направить на ремонт нижегородских больниц 700 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил дополнительно направить 700 млн рублей на капитальный ремонт больниц. Соответствующие поправки глава региона внес на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области, сообщает в среду пресс-служба губернатора.

"В числе объектов, которые предполагается отремонтировать, как больницы в крупных городах, например, Дзержинске или Арзамасе, так и фельдшерско-акушерские пункты в деревнях и селах", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Ремонт на дополнительные средства планируют провести в 75 медицинских учреждениях. По мнению Никитина, выделение дополнительных средств вместе со средствами национального проекта "Здравоохранение" и дополнительными ресурсами на развитие первичного медицинского звена поможет значительно улучшить положение дел в сфере здравоохранения региона.

"Наша задача - создать комфортные условия для медиков и пациентов", - уточнил Никитин.

В 2019 году в Нижегородской области была разработана региональная программа по капитальному ремонту больниц, рассчитанная на три года. Согласно программе, в больницах отремонтируют кровлю, подвальные помещения, терапевтические или хирургические отделения. На реализацию программы планировалось направить около 6 млрд рублей. Как ранее отмечал Никитин, выполнение региональной программы капитального ремонта будет способствовать достижению показателей, установленных в национальном проекте "Здравоохранение".