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Скандал вокруг Харви Вайнштейна
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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Присяжные ранее признали продюсера виновным в сексуальном насилии
Харви Вайнштейн AP Photo/Seth Wenig
Описание
Харви Вайнштейн
© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке в среду приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщил телеканал CNBC.

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Жюри присяжных в феврале признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти.

Он был оправдан по двум наиболее серьезным пунктам обвинения.

В октябре 2017 года в The New York Times был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.

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СШАСкандал вокруг Харви Вайнштейна
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