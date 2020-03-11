У экс-главы парламента Испании выявлен коронавирус

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Бывшая председатель Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании Ана Мария Пастор Хулиан заразилась новым коронавирусом. Об этом она сообщила в среду в Twitter .

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"Вчера тест на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) дал положительный результат, поэтому я буду продолжать дома, - уточнила Пастор Хулиан. - Я прекрасно себя чувствую, без высокой температуры или других симптомов".

Ана Мария Пастор Хулиан возглавляла Конгресс депутатов с 2016 по 2019 год. Сейчас она является вторым заместителем председателя нижней палаты.

Ранее стало известно, что у двух парламентариев от испанской крайне правой партии "Вокс" был обнаружен коронавирус. Конгресс депутатов приостановил свою работу минимум на неделю.

Первый случай заражения в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,1 тыс. заболевших, 47 человек умерли.