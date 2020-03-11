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Распространение коронавируса нового типа
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Министерская встреча "семерки" пройдет в режиме видеоконференции

Встреч запланирована на 24-25 марта и должна была пройти в американском Питтсбурге

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств Группы семи (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония), запланированная на 24-25 марта в американском Питтсбурге, в качестве мер предосторожности распространения коронавируса пройдет в формате видеоконференции. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"В качестве мер предосторожности США решили провести встречу министров Группы семи в формате видеоконференции вместо проведения в Питтсбурге 24-25 марта, - отметила Ортэгус. - Мы благодарны властям Питтсбурга за готовность провести встречу и за их поддержку и содействие в планировании мероприятия. Ждем с нетерпением встречи здесь в будущем".

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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