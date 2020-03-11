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Распространение коронавируса нового типа

Власти Италии отправляют обратно прибывающих туристов

В порядке исключения допускается въезд иностранных граждан в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии предупредило, что власти страны в условиях объявленного на всей национальной территории карантина отправляют обратно прибывающих туристов.

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"Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт. В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом. В порядке исключения допускается въезд иностранных граждан после соответствующих проверок в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства на территории итальянского государства", - говорится в распространенном в среду заявлении диппредставительства.

Россияне, временно находящиеся в Италии, могут беспрепятственно покинуть страну авиационным транспортом, в частности самолетами "Аэрофлота", который сохраняет рейсы. Информацию о вылете и частоте полетов необходимо проверять по каналам коммуникации авиакомпаний, у которых были приобретены билеты, уточняют в посольстве.

В соответствии с последним распоряжением правительства Италии, итальянским гражданам предписано отказаться от туристических поездок как по территории страны, так и за границу. Любые выезды и переезды возможны только при наличии весомых и объективно обоснованных причин. Любое передвижение даже внутри городов должно сопровождаться заполненным сертификатом.

Согласно последним данным, число инфицированных с начала вспышки коронавируса в Италии достигло более 10 тыс. человек, более 600 скончались. Вылечились более одной тысячи. Губернатор наиболее затронутой эпидемией области Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил в среду, что за последние сутки было выявлено 1,5 тыс. новых случаев.

 

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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