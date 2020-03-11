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Распространение коронавируса нового типа
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ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

Ранее организация расценивала вспышку COVID-19 как эпидемию с многочисленными очагами
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© EPA-EFE/KIM CHUL-SOO

ЖЕНЕВА, 11 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он.

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Ранее ВОЗ расценивала вспышку этого заболевания как эпидемию с многочисленными очагами. Глава ВОЗ выразил обеспокоенность "вызывающим тревогу уровнем распространения и тяжести болезни, а также бездействия". Он напомнил, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тыс. человек.

Гендиректор предупредил, что слово "пандемия" не следует использовать "неосторожно". "Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданное согласие с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смертям", - сказал он. Характеристика нынешней вспышки как пандемии "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса", и не ведет к изменению ее деятельности, а также задач, которые стоят перед странами в борьбе с инфекцией, подчеркнул он. Глава ВОЗ напомнил, что нынешняя вспышка - первая пандемия, вызванная коронавирусом.

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Тедрос Аданом ГебрейесусРаспространение коронавируса нового типа
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