Россия из-за коронавируса вводит временные ограничения на выдачу виз гражданам Италии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти России из-за распространения коронавируса решили с 13 марта ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Также с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных", - говорится в сообщении.