Число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось до 28

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28. Шестеро инфицированных находятся в Москве, двое - в Московской области, все посещали Италию за последние две недели, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - шесть больных в Москве, двое - в Московской области. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели", - сообщили в штабе.

Отмечается, что все заболевшие находятся в инфекционных боксах. Кроме того, установлен круг лиц, с которыми они контактировали: они также находятся под медицинским наблюдением.

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом добавили, что все восемь человек госпитализированы в столичные стационары. "Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу № 1. Среди заболевших есть ребенок. Он находится в больнице им. Башляевой. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания", - сказали в штабе.

По данным штаба, в России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о 25 гражданах России, вернувшихся из Италии, двоих граждан КНР, одном гражданине Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР и один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. 10 марта Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля. Мэр отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется, в связи с этим необходимо принять дополнительные oграничительные меры для защиты здоровья людей.