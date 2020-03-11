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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить массовые мероприятия

Также оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал федеральным органам исполнительной власти РФ отменить загранкомандировки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией рекомендовал федеральным и региональным властям сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. Об этом в среду сообщили в журналистам в штабе.

"Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в сообщении.

Загранкомандировки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал федеральным органам исполнительной власти РФ отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью", - сказали в штабе.

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