Власти Удмуртии в 2021 году выделят 75 млн рублей на региональный материнский капитал

ИЖЕВСК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии с 2021 года начнут поддерживать семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, при помощи так называемого регионального материнского капитала. На эти цели в следующем году республика выделит около 75 млн рублей, сообщила в среду журналистам министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова.

"С 1 января 2021 года в Удмуртской Республике будет введена новая мера на улучшение жилищных условий в размере 240 тыс. рублей семьям, в которых родится третий и последующие дети. Мы эту меру считаем своеобразным региональным материнским капиталом, у нас в республике не было такой меры, в 72 регионах России она существовала", - сказала Чуракова.

По ее словам, на реализацию программы направят около 75 млн рублей, таким образом поддержкой смогут воспользоваться около 300 семей. "Мы надеемся, что уже в первый год, поскольку будет выделено около 75 млн рублей, около 300 семей смогут воспользоваться этой мерой поддержки", - добавила министр.

Чуракова также уточнила, что средства можно будет направить в том числе на строительство жилого дома. "То есть этой мерой смогут воспользоваться и сельские жители, что очень важно, ведь мы знаем, что именно на селе больше рождается детей и больше многодетных семей", - сказала министр.