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Ушел из жизни журналист-тассовец Валерий Джалагония

Он умер в Москве на 89-м году жизни

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Известный журналист-тассовец Валерий Джалагония скончался в Москве на 89-м году жизни. Это подтвердила в среду председатель Ассоциации журналистов ветеранов ТАСС Людмила Ермакова.

"Валерий Павлович умер сегодня ночью. Прощание запланировано на 14 марта в крематории Хованского кладбища, с 10:00 мск", - сказала она.

Валерий Джалагония родился 25 сентября 1931 года. Он отдал ТАСС 60 лет своей жизни. С 1953 года работал в Азербайджанском телеграфном агентстве, с 1974 года - в штаб-квартире ТАСС - Редакции союзной информации для заграницы. В Главной редакции союзной информации руководил редакцией культуры, позднее работал на Главном выпуске. Джалагония был одним из "отцов-основателей" тассовского журнала "Эхо планеты" (выходил в 1988-2014 гг.), где занимал должность заместителя главного редактора до 2013 года.

Репортер, редактор, руководитель

Тассовцы помнят Джалагонию как талантливого репортера, блестящего редактора и умелого руководителя.

"Валерий Павлович всегда был душой компании, окружен учениками; его репортажи были лучшими, коллеги считали его золотым редактором", - отметила Ермакова. Она также напомнила, что создание тассовского журнала "Эхо планеты" было поручено Джалагонии. "Работа была сложная, журнал занял нишу главного издания о жизни за рубежом", - напомнила она.

Обозреватель ТАСС Ольга Свистунова назвала Джалагонию лучшим руководителем редакции культуры в агентстве. "Я пришла в ТАСС в 1979 году, когда Джалагония возглавлял редакцию культуры. Валерий Павлович был совершенно потрясающим человеком. Учителем. Талант невероятный. Мастер и один из остроумнейших людей на свете, - поделилась она. - Он всему меня научил, был примером, тассовцем в высшем значении этого слова. Его образованность, талант привлекали коллег, которые работали под его руководством. Рядом всегда хотелось быть лучше и достойнее, чтобы не подвести своего учителя".

Обозреватель ТАСС Андрей Низамутдинов, много лет проработавший с Джалагонией в журнале "Эхо планеты", отметил, что Валерий Павлович был человеком с тонким чувством юмора, ироничным, эмоциональным, порой вспыльчивым. "Случалось, на редакционных летучках мы спорили так, что только пух и перья летели. Но надо сказать, что в этих спорах им всегда руководили не личные амбиции, а исключительно забота о качестве журнала и его авторах. Если Джалагония кого-то хвалил, то это было сродни высшей журналистской награде", - рассказал он.

Ветеран ТАСС, бывший главный редактор "Эхо планеты" Валентин Василец написал, что для всего коллектива агентства Джалагония был высшим авторитетом. "Он бескорыстно служил в юности выбранном делу. Был предан журналу, который стал его детищем и Валерию не в последнюю очередь был обязан своей популярностью, - написал он на своей странице в социальной сети Facebook. - Я потерял друга. Эта дружба длилась шесть десятилетий и не раз помогала мне найти верную дорогу, когда препятствия казались неодолимыми. Такое выпало мне счастье - ощущать всегда рядом плечо друга. Вечная память. Утрата поистине невосполнима".

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