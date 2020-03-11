В регионах России из-за ситуации с коронавирусом отменяют фестивали, форумы и гастроли

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в проведение массовых мероприятий в России: власти нескольких регионов отказываются от участия в запланированных мероприятиях за рубежом, отменяют фестивальные программы и деловые форумы, сокращают событийную программу для туристов. Такие меры связаны с опубликованными в среду обновленными рекомендациями Роспотребнадзора, который советует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

В Липецкой области, где были выявлены трое заболевших коронавирусной инфекцией, ввели наиболее серьезные ограничения - с 11 марта закрыты на карантин школы, профессиональные образовательные организации и учреждения дополнительного образования детей. До 24 марта приостановили работу все учреждения культуры. В регионе запрещены все массовые культурные и спортивные мероприятия с участием детей и подростков, нельзя посещать интернаты и детские дома.

Отмена фестиваля "Крымская весна"

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек, запрет будет действовать до 10 апреля. Так, в столице отменили фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией, запланированное на 15 марта. Не согласовали заявку и на проведение митинга в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, который планировался на Тверской улице 21 марта, в целях предотвращения распространения коронавируса. По указанию Собянина посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено.

В Липецкой области планируется отменить запланированный на 15 марта фестиваль "Крымская весна". Губернатор региона Игорь Артамонов подписал постановление о введении режима повышенной готовности для недопущения распространения на территории области новой коронавирусной инфекции. 15 марта концерты, посвященные шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, отменены также в Новгородской и Орловской областях, Башкирии, Удмуртии, Петрозаводске. В Кирове решили не проводить митинг на площади, сам фестиваль должен состояться.

Праздничные мероприятия, которые планировалось проводить к годовщине воссоединения Крыма с Россией, не состоятся и в Туле. Аналогичное решение принято и в Брянской области. "Инициатива проведения праздничных мероприятий в честь воссоединения Крыма с Россией исходила от общественных организаций, и они приняли решение воздержаться от проведения торжеств для профилактики распространения коронавирусной инфекции", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В Крыму пока не отменяют празднование, глава республики Сергей Аксенов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что "если поступят дополнительные ограничения о проведении массовых мероприятий, связанных с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией", то тогда будут приняты меры. "Здоровье наших граждан превыше всего", - отметил глава Крыма.

Перенос форумов

Первый форсайт-форум "Нефтегаз-2020. Инновации. Экология. Климат", который планировалось провести в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) 18 марта, по решению губернатора Югры будет перенесен на более поздний срок, новая дата пока не определена.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Нижневартовска, мероприятие планировалось, как первый в России форум для небольших компаний, работающих в сфере ТЭК. "Мы впервые в России хотели привлечь небольшие предприятия в нефтегазовой сфере, которые не имеют возможности участвовать в крупных выставках, конференциях, форумах, которые проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. На мероприятие успели зарегистрироваться около 200 человек, ожидалось намного больше участников", - сказал собеседник агентства. В программе было запланировано, в частности, обсуждение вопросов повышения качества подготовки кадров для сферы ТЭК, новейшие разработки в экологической сфере для нефтегазового комплекса, влияние экологии на добычу нефти и газа.

Из-за вспышки коронавируса в Иране и временной приостановки выдачи Россией виз гражданам этой страны перенесен обмен делегациями между Волгоградом и Ираном, сообщил ТАСС директор ООО "Торговый дом провинции Мазандаран" Насими Мохаммед Харун. Торговый дом иранской провинции Мазандаран, открытый в Волгограде осенью минувшего года, содействует сотрудничеству бизнесменов в сфере сельского хозяйства, производства стройматериалов и нефтегазового оборудования.

"Еще в конце февраля мы хотели лететь в Иран, сопровождать туда из Волгограда представителей одной российской компании, к сожалению, не получилось в связи с коронаврирусом [в Иране], перенесли на апрель. Также с Ирана должна была бизнес-делегация приехать, но Россия вчера временно приостановила выдачу виз для граждан Ирана, эта поездка отложена пока на неопределенное время", - сказал собеседник агентства.

Отмена гастролей

Ограничения коснулись и культуры. Так, артисты академического ансамбля песни и танца Удмуртии "Италмас" имени Мамонтова решили не лететь на гастроли в КНДР, где было запланировано выступление в рамках ежегодного международного фестиваля "Апрельская весна". Гастрольный тур государственного ансамбля танца "Вайнах", запланированный в марте в девяти городах России - Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Томске, Новосибирске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Тюмени, не отменен, но перенесен на сентябрь.

Коронавирус также внес коррективы в планы представителей индустрии красоты в Екатеринбурге, где на проводимой дважды в год Неделе моды начинающие модельеры получают шанс выступить на одном подиуме вместе с именитыми дизайнерами. В мероприятии, которое пройдет с 11 по 16 марта, задействованы дизайнеры из Киргизии, Болгарии, Индии и Франции. Однако от участия в Неделе моды отказалась дизайнер из Италии Соня Флуато и профессор Европейского института дизайна Джованни Оттонелло, чьей лекции о трендах так ждала молодежь, рассказала ТАСС пресс-атташе Недели моды Наталья Шахова.

Во Владимирской области, где проходит открытый российский фестиваль анимационного кино, из-за коронавируса отменена встреча с японским режиссером Кодзи Ямамурой. Однако в программе мероприятия остался показ фильмов мастера и его учеников, а также обсуждение творчества режиссера. "Маски закупить мы не смогли, их дефицит, но мы работаем над тем, чтобы раздавать участникам спиртовые салфетки, говорят, они гораздо эффективнее, чем маски", - сообщил журналистам директор фестиваля Александр Герасимов.

Старейший музыкальный вуз России - Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова - перенес стажировки своих студентов и мастер-классы сотрудников в Италии. "Мы не направили наших студентов на стажировку в Италию из-за ситуации с коронавирусом. Они должны были обучаться в Консерватории в Трапани на Сицилии. Кроме того, проректор Консерватории отменил свой визит в Италию, где он должен был давать свой мастер-класс. Предварительно, он перенес его на май", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

А в Сочи отменяются два концерта европейских коллективов. Как сообщил ТАСС представитель Парка науки и искусства "Сириус", из-за коронавируса отменен запланированный на 14 марта австрийский концерт маримб Wave Quartet, а также намеченный на 26 и 27 марта фестиваль духового оркестра Phil Blech. При этом 15 марта концерт известного российского гитариста Артема Дервоеда состоится.

Акцент на оздоровительном туризме

На Ставрополье, где случаев заболевания коронавирусом не выявлено, до конца года отменят все массовые мероприятия международного или даже межрегионального характера. "В таких условиях проведение массовых мероприятий, особенно международного характера, нужно максимально ограничить. Нельзя рисковать здоровьем людей", - процитировали в пресс-службе губернатора слова Владимира Владимирова.

Глава Железноводска Евгений Моисеев сообщил ТАСС, что город-курорт, который в последние годы активно развивал привлекающий большое число туристов событийный вид туризма, с учетом обстановки сделал основной акцент на развитие лечебно-оздоровительного туризма и досуга отдыхающих в санаториях.

"Мы будем увеличивать количество мероприятий для наших отдыхающих. Я уверен, что по итогам года опасность распространения коронавируса нас минует, и мы в полную силу стартуем и восстановим свой календарь событийного туризма на следующий год. Сейчас основные усилия прилагаем для развития досугового отдыха, интересного времяпровождения на курорте для отдыхающих, которые находятся в санаторно-курортных учреждениях. Они там находятся под наблюдением врача, и мы спокойны, что у нас нет никакой возможности для распространения коронавируса", - сказал Моисеев.

О распространении коронавируса

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.