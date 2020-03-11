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МВД проверяет рекламщиков, работавших с экс-кандидатом в губернаторы Петербурга Бортко

Ранее агентство "Реклама-центр" подало в суд исковое заявление к Владимиру Бортко о взыскании задолженности по договору о размещении агитационных материалов в размере более 4 млн рублей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) обратилась к ГУ МВД по городу и Ленинградской области с просьбой проверить законность действий агентства "Реклама-центр", которое через суд требует от бывшего кандидата в губернаторы Петербурга и режиссера Владимира Бортко более 4 млн рублей долга за услуги в рамках предвыборной кампании.

Юридический представитель режиссера Яна Корзинина на заседании по заявленному требованию просила Октябрьский районный суд истребовать данное обращение ГИК, передает корреспондент ТАСС из суда.

"После обращения истца в суд Санкт-Петербургской избирательной комиссией в адрес ГУ МВД было направлено обращение с просьбой рассмотреть законность деятельности данной рекламной организации. Просим истребовать это обращение", - сказала Корзинина.

Представитель рекламного агентства против удовлетворения ходатайства не возражал, отметив, что уже проводится проверка, сотрудники полиции ведут опросы и изучают все необходимые документы. Октябрьский райсуд Петербурга данное ходатайство удовлетворил.

Ранее в Октябрьский районный суд поступило исковое заявление ООО "Реклама-центр" к Владимиру Бортко о взыскании задолженности по договору в размере более 4 млн рублей. По данным объединенной пресс-службы судов города, в июне прошлого года между агентством и Бортко, который на тот момент являлся кандидатом на выборах губернатора Петербурга, был заключен договор в порядке исполнения положений закона "О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга", согласно которому организации, оказывающие услуги по размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты своих работ. Из искового заявления следует, что ООО "Реклама-центр" исполняло обязательства по договору в период с июня по август 2019 года, а оплата Бортко проведена только за июнь и июль. Ввиду отсутствия заблаговременного уведомления и ненадлежащей формы прекращения договора, истец считал договор действующим, исполняя условия договора до окончания срока размещения.

По данным истца, Бортко отказался от подписания соглашения о расторжении, поэтому договор продолжал действовать до 31 августа 2019 года, услуги и работы по договору исполнялись ООО "Реклама-центр" в полном объеме. Ранее сам Бортко сообщал ТАСС, что речь идет о "выдуманном долге". По его словам, указанная рекламная организация требовала большую оплату за услуги, а предвыборный штаб экс-кандидата решил, что необходимо заключить договор с новой компанией, что и были сделано.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В них приняли участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Режиссер Бортко, ранее зарегистрированный в качестве кандидата от КПРФ, отказался от участия в выборах. 1 сентября горизбирком аннулировал его регистрацию, его фамилия была вычеркнута из уже напечатанных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах. Беглов одержал победу в первом туре, набрав 64,43% голосов.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургБортко, Владимир Владимирович
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