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Распространение коронавируса нового типа
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В Италии за сутки от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли почти 200 человек

Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 10 590

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 196, достигнув в общей сложности 827. Об этом заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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По его словам, общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 10 590. "Сегодня у нас на 41 больше вылечившихся, всего их насчитывается 1045. Умерших - 196, однако мы должны уточнить, что это люди с серьезными проблемами со здоровьем", - отметил Боррелли. При этом число заразившихся за сутки превысило 2 тыс. человек.

Таким образом, всего с момента начала вспышки заболевания в Италии заразились 12 462 человека.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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