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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: летальность от нового коронавируса у людей старше 70 лет составляет 17%

Общая летальность по оценке профессора Александра Горелова составляет 3,9%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Самая высокая летальность из-за заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, отмечается у пожилых людей. В частности, в возрасте от 70 лет и старше летальность фиксируется на уровне 17%, сообщил в среду заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

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"Летальность [новой коронавирусной инфекции в мире] - 3,9%, но это общие цифры. На самом деле есть категория 70+, где летальность порядка 17%. Дети практически не болеют новой коронавирусной инфекцией", - сказал он на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

Горелов напомнил, что коронавирус зафиксирован в 107 странах. По его словам, это связанно с большой заразностью вируса, "поэтому создать какую-нибудь иллюзию или щит, чтобы препятствовать проникновению инфекции, не представляется возможным". "Заболевание достаточно серьезное, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за эти три месяца [с момента выявления вируса] поменяла отношение к коронавирусу от четвертой группы патогенности до второй", - добавил он.

Эксперт отметил, что в России предприняты беспрецедентные санитарно-карантинные мероприятия для профилактики нового коронавируса по принципу "выявляй, изолируй, лечи". "По всем трем параметрам я могу сказать, что у нас есть определенные успехи. <...> Есть определенные моменты, <...> то один убежал с карантина, то второй убежал, эти проблемы требуют определенного решения", - добавил он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане, ВОЗ признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Число зарегистрированных случаев в России составило на данный момент 28.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции российские власти приняли ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с несколькими странами, где выявлены вспышки заболевания, а для возвращающихся из этих государств ввели обязательный режим самоизоляции. Власти Москвы временно запретили проведение массовых мероприятий в столице и обустроили отдельный медицинский комплекс для приема людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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