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Распространение коронавируса нового типа

Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.

О том, какие дополнительные меры Россия вводит в целях нераспространения коронавируса - в материале ТАСС.

  • РФ с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. 
  • Власти решили с пятницы ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных. 
  • Оперативный штаб рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
  • Федеральным и региональным властям также рекомендовано сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. При необходимости, проводить их в видеоформате или без зрителей.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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