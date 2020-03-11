Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.
О том, какие дополнительные меры Россия вводит в целях нераспространения коронавируса - в материале ТАСС.
- РФ с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.
- Власти решили с пятницы ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных.
- Оперативный штаб рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
- Федеральным и региональным властям также рекомендовано сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. При необходимости, проводить их в видеоформате или без зрителей.