Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.

О том, какие дополнительные меры Россия вводит в целях нераспространения коронавируса - в материале ТАСС.