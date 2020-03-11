МВД России выступило за упрощение ввоза наркосодержащих веществ для юридических лиц

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. МВД России подготовило проект изменений в постановление правительства, согласно которому юрлица теперь не должны прилагать к заявлению на ввоз наркотических веществ копию выписки из учредительных документов, а само разрешение они смогут получить быстрее. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что МВД России разрабатывает проект изменений в постановление правительства РФ, которые позволят упростить юридическим лицам ввозить в страну и вывозить наркосодержащие и психотропные вещества, а также их прекурсоры.

"Проектом постановления предлагается исключить из перечня документов, прилагаемых юридическими лицами к заявлению при обращении в МВД России и Росздравнадзор для получения необходимых разрешительных документов для ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, копию выписки из учредительных документов заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладают правом действовать от имени заявителя без доверенности", - говорится в сообщении.

Добавляется, что форма этой выписки законодательно не определена, а сведения из нее МВД получает ФНС России с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Предлагается ускорить и срок выдачи разрешений на ввоз веществ с 30 календарных дней до 15 рабочих дней со дня представления юридическими лицами заявления и необходимых документов.