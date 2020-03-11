Кассационный суд отправил на пересмотр дело астраханского психиатра Шишлова

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил решение Астраханского областного суда и отправил на пересмотр дело психиатра Александра Шишлова, уголовное дело в отношении которого вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщила в среду ТАСС координатор профсоюза "Действие" по Астраханской области Ксения Литвинова.

Врач-психиатр Александр Шишлов был приговорен к двум годам колонии-поселения за убийство, совершенное его бывшим пациентом. В ноябре официальный представитель Генпрокуратуры сообщал, что прокуратура изучит судебные решения в отношении двух врачей из Астраханской области Александра Шишлова и Константина Сергина, чьи уголовные дела вызвали широкий общественный резонанс.

"Несколько часов назад Кассационный суд Краснодара отменил приговор Шишлову. Завтра он вернется домой. Александр провел в колонии полгода, но защита продолжала добиваться его освобождения. Суд увидел, что врач невиновен и посчитал решение астраханского суда незаконным. Дело отправили на пересмотр в Астрахань", - сказала ТАСС Литвинова.

По ее словам, Шишлов будет находиться дома в Астрахани под подпиской о невыезде, при этом защита намерена добиваться полной отмены приговора. "Защита будет добиваться полной отмены приговора с реабилитацией врача и восстановления его в должности", - добавила координатор.

Кировский районный суд Астрахани признал Шишлова виновным в халатности летом 2019 года. Судом установлено, что при очередном освидетельствовании он доложил врачебной комиссии недостоверные сведения об улучшении состояния пациента, который страдал хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении и нуждался в продолжении лечения. Его выписали из психиатрического стационара, а спустя два месяца он убил полуторогодовалую дочь своей племянницы.