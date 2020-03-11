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Россия передала страдающей от засухи Зимбабве более 1000 тонн гуманитарного груза

В составе гуманитарной помощи пшеница, бобовые и растительное масло

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия передала страдающей от засухи Зимбабве более 1000 тонн гуманитарной помощи - пшеницу, бобовые, растительное масло. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского дипдведомства.

"11 марта в Хараре в присутствии посла Российской Федерации и представителей правительства Республики Зимбабве состоялась торжественная передача зимбабвийской стороне более 1000 тонн российского гуманитарного груза: пшеницы, бобовых и растительного масла. Выступивший на церемонии Министр по делам государственной службы, труда и социального обеспечения Зимбабве Пол Мавима выразил благодарность руководству Российской Федерации за своевременно оказанную поддержку. Он подчеркнул, что этот дружественный жест является ярким проявлением братских отношений между нашими странами и народами и послужит делу их дальнейшего укрепления", - указали в МИД РФ.

На Смоленской площади также напомнили, что в рамках взноса в Фонд Всемирной продовольственной программы ООН за 2019 год Россия оказала помощь этой африканской республике на сумму в $1,5 млн.

Причиной нехватки продуктов питания в Зимбабве в нынешнем году стала засуха 2018/19 сельскохозяйственного года. Было собрано 800 тыс. тонн зерна кукурузы или на 40% меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет. При этом засуха грозит продолжиться и в текущем году.

Так, на пике сезона дождей с сентября по декабрь практически не было осадков. Дожди пролились лишь в минувшем январе, однако это уже было поздно для посевов. В Зимбабве лишь 3% аграрных земель имеют доступ к ирригации.

Из-за увеличения производственных затрат и нехватки муки в стране продолжает расти цена на хлеб - только с середины февраля цена на буханку хлеба выросла с 18 до 25 зимбабвийских долларов. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 7,7 млн зимбабвийцам или каждому второму жителю страны грозит голод.

Теги
ЗимбабвеРоссия
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