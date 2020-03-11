"Заминированный" неизвестными борт Иркутск - Москва успешно сел в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Заминированный" неизвестными самолет, следовавший рейсом из Иркутска в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что поступило сообщение о "минировании" самолета рейса Иркутск - Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа.

"Самолет приземлился в столичном аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

3 марта неизвестные "заминировали" два пассажирских самолета, 5 марта - четыре, 6 марта - еще один. Все сообщения об угрозе взрыва также оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.