Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло на 271

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии выросло на 271 и достигло 1567. Об этом сообщается в среду в обновленной сводке института имени Роберта Коха.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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Утром сообщалось о 1296 инфицированных. Эпицентром распространения остается федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия с 484 случаями заражения.

У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями. Умерли от последствий коронавируса трое жителей ФРГ.