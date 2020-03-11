Штрафы для водителей в новом КоАП не будут увеличивать

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений. Об этом в среду сообщила "Российская газета" со ссылкой на заявления замминистра юстиции Дениса Новака на заседании рабочей группы по новой редакции кодекса при Общероссийском народном фронте.

Ранее штрафы было предложено увеличить, позже Новак сообщил, что это решение пересмотрят из-за негативной реакции общества.

По словам Новака, глава о правонарушениях на дорогах поменяет свой номер на 21-й (сейчас это 12-я глава КоАП). При этом все санкции, предусмотренные ныне действующим кодексом, в ней сохранятся, а увеличения штрафов не будет. Как пишет газета, решение уже согласовано, и документ также скоро будет направлен всем ведомствам для согласования. При этом поправки в документ еще могут быть внесены на этапе его рассмотрения депутатами Госдумы.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.