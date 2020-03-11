Число людей, умерших в Британии после заражения коронавирусом, достигло восьми

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Число людей, которые умерли в Великобритании после заражения новым коронавирусом, достигло восьми. О смерти еще двух пациентов сообщили в среду вечером представители Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии.

"Мы можем подтвердить, что пациент, которому было больше семидесяти лет, и который проходил лечение от уже имевшихся у него заболеваний, умер. Взятые у пациента анализы показали положительный результат на COVID-19", - говорится в заявлении Дайен Уэйк, представительницы подразделения NHS в английском городе Дадли.

Еще один пожилой пациент умер в графстве Уорикшир. Местные власти сообщили, что, как и все остальные скончавшиеся в королевстве пациенты с подтвержденным заражением коронавирусом, он страдал рядом других заболеваний.

В среду число подтвержденных в Великобритании случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 456. Власти страны готовятся к резкому росту заболеваемости. Как заявил, выступая в среду в парламенте страны, глава британского Минфина Риши Сунак, возможна ситуация, когда 20% всех занятых на рынке труда британцев не смогут выходить на работу из-за болезни. По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, при наихудшем из всех возможных сценариев коронавирусом может заразиться 80% населения Великобритании.