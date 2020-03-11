Кадыров: власти Чечни следят за делом о нападении на журналистку и адвоката в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Чеченские власти следят за расследованием по делу о нападении на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном, сообщил в среду глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Журналист и общественник Максим Шевченко ранее опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видеообращение к главе Чечни с просьбой защитить права Дубровиной и Милашиной, ставших жертвами нападения группы лиц в Грозном.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Подключены компетентные органы. Если факты противоправных действий юридически подтвердятся, дадут правовую оценку", - написал Кадыров в ответ на обращение Шевченко.

"Новая газета" сообщала, что поздно вечером 6 февраля в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Как сообщила ТАСС правозащитница Хеда Саратова, полиция выясняет обстоятельства нападения. В Союзе журналистов России высказали возмущение в связи с произошедшим, отметив, что организация будет следить за расследованием инцидента.