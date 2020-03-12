Храм-часовню из алтайской сосны планируют построить в Антарктиде в 2022 году

ТАСС, 12 марта. Православный храм-часовню святителя Николая Чудотворца, срубленный из алтайской сосны, планируется перевезти на антарктическую научную станцию "Новолазаревская" и установить в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, ответственный за организацию служения в храме Живоначальной Троицы - патриаршем подворье в Антарктиде.

Часовня станет вторым православным объектом в Антарктиде - первый православный храм Святой Троицы был построен и освящен на российской полярной станции "Беллинсгаузен" в 2004 году. Его строили мастера из Республики Алтай и Алтайского края - храм из лиственницы и кедра срубили в Горном Алтае, разобрали и перевезли в Антарктиду на кораблях. Место под строительство на острове Кинг Джордж было выбрано так, чтобы православный храм был виден не менее чем за 30 км.

"Мы работаем над оформлением документов, решаем вопросы с разрешением на доставку часовни с престолом в Антарктиду. Планируется, что в следующий сезон - октябрь-декабрь, когда там будет лето, мы отправим часовню пароходом, ее довезут до берега. Станция "Новолазаревская" располагается примерно в 80 км от берега, замысел, который мы проговаривали с руководством Российской антарктической экспедиции, такой: в сезон 2020-2021 годов мы перевезем часовню, затем в течение зимовки 2021 года силами экипажа "Новолазаревской" контейнеры с материалами перенесут на станцию. В сезон 2021-2022 годов в декабре прилетят рабочие, которые за месяц-два часовню воздвигнут, и уже в феврале 2022 года мы его освятим", - рассказал архиепископ.

По его словам, планировалось, что храм-часовню перевезут в этом году, но из-за различных вопросов с оформлением документов сделать этого не успели. Здание сделано из соснового бруса - профессионального архитектора у него не было, по словам архиепископа, он вместе со строителями рисовал, каким видит храм, и они делали сруб по этому эскизу. Храм практически готов, его собирают в Алтайском крае. Средства на строительство выделил один из владельцев санаторного комплекса в городе-курорте Белокуриха.

Как рассказал архиепископ, бывший первым настоятелем первого антарктического храма, насельником Троице-Сергиевой лавры, существует проект развития православия в Антарктике, в рамках которого на каждой из пяти зимовочных станций должны быть построены храм или часовня. Суть проекта в том, чтобы священники, которые служат на экспедиционном судне "Академик Федоров" Арктического и антарктического научно-исследовательского института, могли проводить службы в этих часовнях. Проект достаточно сложно реализуется - необходимо множество согласований и разрешений, нужно решать логистические вопросы с доставкой часовни с Алтая в Антарктиду.