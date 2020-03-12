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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: у сопровождавшего Болсонару чиновника подозревают коронавирус

Газета Folha de S.Paulo уточнила, что Фабио Вайнгартен сопровождал президента Бразилии в ходе его визита в США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Глава специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен, возможно, инфицирован коронавирусом. Об этом сообщила в среду газета Folha de S.Paulo.

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Как уточняет газета, высокопоставленный чиновник сопровождал президента страны Жаира Болсонару в ходе его визита в США, откуда политик вернулся в ночь на среду. На кадрах общения Болсонару с бразильскими журналистами в дни визита видно, что Вайнгартен находится рядом с политиком и непосредственно контактирует с ним.

По информации издания, чиновник уже сдал анализы на коронавирус, результаты которых должны быть готовы в четверг. Информация о наличии у него соответствующих симптомов не уточняется.

В ходе своего визита в США Болсонару встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом в его особняке в Майами в субботу. Помимо этого, политик посетил базу Южного военного командования США (САУТКОМ), а также выступил на предпринимательской форуме и провел встречу с соотечественниками.

 

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
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