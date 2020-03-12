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Площадь в сербском городе Панчево назвали именем Василия Маргелова

Ранее с данной инициативой выступило общество сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния"
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© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 12 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Площади в сербском городе Панчево, расположенном в 20 км от Белграда, присвоено имя Героя Советского Союза, легендарного военачальника Василия Филипповича Маргелова (1908-1990 годы). Это решение Скупщины (городского совета) города официально вступило в силу 12 марта, говорится в решении горсовета, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Утверждается название площади "Площадь Василия Филипповича Маргелова" на территории населенного пункта Панчево", - говорится в документе.

Инициативу назвать площадь в честь Василия Маргелова в сентябре 2019 года выдвинуло общество сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" во главе с его председателем Робертом Ресановичем. "Мы изучали историю освобождения нашего города (от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году - прим. ТАСС ) и узнали, что его освобождала дивизия Маргелова, на тот момент генерал-майора. Мы подумали, что справедливым будет увековечить его имя. Дальнейшее изучение вопроса показало нам, насколько большим уважением пользуется этот военачальник в современной России", - рассказал ТАСС Ресанович.

Несколько лет ушло на переписку с российскими архивами. Зато теперь общество "Cлaвянская уния" с гордостью показывает своим гостям рассекреченные документы из Центрального архива Минобороны РФ в Подольске, где рукой Маргелова описывается операция по освобождению сербского города от нацистов.

Площадь им. Маргелова стала второй в мире после одноименной площади в Рязани и первой - за рубежами России.

"Мы много лет стремились к этому, и если бы меня спросили сейчас, чего мне хочется, то могу сказать, что только одного: познакомиться с семьей Василия Филипповича и выразить им благодарность от всего сербского народа за освобождение моих предков от фашизма", - подчеркнул Ресанович.

Освобождение Панчева

Город Панчево был освобожден 6 октября 1944 года 49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова - будущего легендарного командира ВДВ.

Дивизия стремительным ударом выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат, и быстро освободила весь Южный Банат. Здесь одним из основных узлов немецкой обороны стал крупный промышленный город Панчево на левом берегу Дуная.

В Панчево были сосредоточены серьезные силы фашистов. "Насколько для оккупантов был важен этот город, лучше всего видно по немецким документам: согласно донесениям германского командования, планировалось остановить Красную Армию под Белградом и Панчево. Однако этого сделать не удалось. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат Панчево был освобожден 6 октября 1944 года", - рассказал Ресанович.

"Это были самые ожесточенные бои в наших краях со времен войны с турками", - подчеркнул он, добавив, что в сражении за город погибли более 100 красноармейцев.

Силы Красной Армии входили в город с востока и сосредоточились на той самой площади, которая с сегодняшнего дня носит имя Василия Маргелова. Интересно, что к площади ведут две большие улицы - Освобождения и Льва Толстого. В настоящее время на площади также находится обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города.

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