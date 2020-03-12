Более 112 тыс. материалов с пропагандой наркотиков удалили по запросу Роскомнадзора

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 112 тыс. материалов, связанных с пропагандой наркотиков, удалено из сети по требованию Роскомнадзора. Об этом в четверг сообщили "Известия".

Как пояснили изданию в ведомстве, также было заблокировано более 13 тыс. материалов и внесено в единый реестр запрещенной информации в общей сложности более 125 тыс. ссылок.

По данным "Известий", в 2020 году МВД уже рассмотрело более 7 тыс. электронных обращений, поступающих из Роскомнадзора, по которым было принято 3,6 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам. За 2019 год было рассмотрено более 40 тыс. обращений, по 22 тыс. из них были приняты соответствующие решения, отмечает издание.

26 февраля, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, президент РФ Владимир Путин заявил, что министерству совместно с Роскомнадзором "необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики". В тот же день глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил журналистам, что подготовил проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса РФ ("Склонение к потреблению наркотических средств"), предусматривающих уголовную ответственность в случае пропаганды наркотиков через интернет.