Минвостокразвития намерено в 2020 году подготовить систему для поддержки граждан в Арктике

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития планирует до конца 2020 года разработать систему, которая позволит предоставлять дополнительные преференции проживающим в Арктике гражданам и поможет привлечь туда экономически активное население. Об этом сообщил в четверг ТАСС замглавы министерства Александр Крутиков.

Минвостокразвития ранее разработало систему преференций для инвесторов в Арктике. В феврале правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий пакет законопроектов.

"Нам нужно в этом году, кроме преференций для бизнеса, начать работу по созданию преференций для жизни в Арктике. Мы планировали в этом году такую систему подготовить. Конечно, ее реализация потребует времени", - сказал Крутиков.

По его словам, планируется подготовить "особые условия, которые будут стимулировать жить в Арктике". При этом замминистра обратил внимание на то, что решения не будут полностью скопированы с внедренных на Дальнем Востоке.

"Мы должны все-таки, имея в виду более суровые условия жизни в Арктике, создать и соответствующую этой специфике систему преференций. Мы над этим работаем, она будет разносторонней", - добавил Крутиков.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные механизмы и меры социальной поддержки. Например, действует программа "Дальневосточный гектар", в рамках которой россияне могут получить в пользование участки земли на Дальнем Востоке. По поручению президента РФ Владимира Путина запущена льготная ипотека под 2% годовых, которая доступна молодым семьям и получателям "гектаров".

Существующие льготы

Сейчас существуют отдельные меры поддержки населения в Арктике. Согласно Трудовому кодексу, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работодателями выплачивается процентная надбавка к заработной плате. Размер надбавки варьируется от 10% до 100% и зависит от стажа работы и длительности проживания на Севере, возраста работника и конкретного региона.

Северяне также имеют право на досрочный выход на пенсию по старости, притом государство доплачивает к страховой пенсии надбавку в размере районного коэффициента, установленного в данной местности. Пенсионный фонд РФ компенсирует пенсионерам-северянам расходы на переезд из районов Крайнего Севера и оплачивает им проезд к месту отдыха и обратно.