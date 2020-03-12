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Распространение коронавируса нового типа

Uber намерен блокировать аккаунты водителей и клиентов, заразившихся коронавирусом

По словам руководства компании, сотрудники Uber в принятии решений о блокировке аккаунтов будут советоваться с врачом-эпидемиологом

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американская компания Uber Advanced Technologies рассматривает возможность временной блокировки аккаунтов водителей и клиентов своего сервиса такси, заразившихся новым коронавирусом. Об этом сообщается в среду на сайте компании.

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Согласно опубликованным данным, группа специалистов компании круглосуточно работает над тем, чтобы в сотрудничестве с властями бороться с распространением вируса. "В рамках нашей работы с ними мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19", - указывается в заявлении. По словам руководства компании, сотрудники Uber в принятии решений о блокировке аккаунтов будут советоваться с врачом-эпидемиологом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия, 29 человек умерли. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

 

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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