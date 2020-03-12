В Росгвардии примут на вооружение новый пистолет Лебедева

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новый пистолет Лебедева будет принят на вооружение Росгвардии в 2020 году, в первую очередь ими вооружат спецназ. Как сообщили ТАСС в Росгвардии, оружие достаточно функционально с возможностью установки дополнительных элементов оборудования.

"Это модульный пистолет Лебедева, который в 2020 будет принят на вооружение Росгвардии. Перспективный образец, разработка "Ижмаша", пистолет прошел предварительные испытания, показал себя с очень хорошей стороны. Преимущества пистолета в том, что он легкий, при этом магазин имеет большую емкость - 16 патронов у стандартного и 14 патронов у маленького образца. У пистолета есть возможность установки дополнительных элементов оборудования, он очень функциональный, удобный, может использоваться для скоростной стрельбы, имеет высокую точность попадания" , - сказал собеседник агентства.

В Росгвардии сообщили, что пистолетами Лебедева в первую очередь планируется вооружить подразделения специального назначения, после чего оружие появится и в других подразделениях Росгвардии.