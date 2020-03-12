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В Роспотребнадзоре рассказали, когда начнется сезон активности клещей

В ведомстве сообщили, что сезон начинается с наступлением теплой погоды, когда воздух прогревается до плюс 9-10 градусов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сезон активности клещей в России начинается с наступлением теплой погоды, когда воздух прогревается до плюс 9-10 градусов. Говорить об их массовом пробуждении уже сейчас еще рано, сообщила ТАСС младший научный сотрудник лаборатории проблем дезинсекции Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Марина Ахметшина.

"Клещи - это такие членистоногие, которые зависят от температурных режимов. Если земля нагревается до определенной температуры, то они могут рано выйти из-под лесной подстилки, но сказать, что они уже массово вышли, наверное, еще немножко рановато, еще не такая теплая погода. Им достаточно плюс 9-10 градусов, и чтобы пригревало солнышко", - сказала она, добавив, что встретить клещей в парках, в том числе, Москвы сейчас нельзя.

Сезон клещей, по словам эксперта, обычно начинается в середине апреле, если стоит теплая погода, и длится до середины июня. При этом пик активности - май. Ахметшина напомнила, что клещи не сидят на деревьях, не прыгают и не летают, а располагаются глубоко в лесной подстилке. Взрослые особи - чуть ближе к поверхности, поскольку именно они выходят на охоту. Встретить клещей можно в основном на травяной поверхности или сухом травостое.

"Если правильно одеться, то клещ к вам не присосется. Если вы вышли в лес в этот период времени, когда возможен выход клещей, вам нужно заправить брюки в носки, рубашка должна быть с длинными рукавами и плотными манжетами, естественно, головной убор, чтобы волосы были закрыты, и обязательно надо осматривать себя хотя бы через каждые 15-20 минут", - порекомендовала эксперт.

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