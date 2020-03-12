В Китае за сутки от коронавируса выздоровели 1318 человек

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 11 человек, число заразившихся увеличилось на 15, выздоровели еще 1318 человек. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число инфицированных за все время распространения заболевания, вызванного коронавирусом, достигло 80,7 тыс., из них выздоровели 62,7 тыс., умерли 3169 человек. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,92% вместо 3,9% днем ранее. При этом доля выздоровевших за сутки увеличилась с 76,1% до 77,7%.

Как отметили в Госкомитете, в пяти регионах из 31 совсем нет заболевших, число инфицированных в больницах еще 25 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до примерно 90 человек. В Пекине насчитываются 93 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 29, на Хайнане осталось всего двое инфицированных.

В центральной провинции Хубэй, где продолжается ликвидация главного очага заболевания, за последние сутки умерли 10 человек, заразились восемь, выздоровели 1242. Несмотря на успешную борьбу с коронавирусом, там все еще насчитывается более 14,4 тыс. инфицированных. На территории большинства регионов материковой части страны уже несколько дней полностью отсутствуют новые случаи заражения. Однако в Китае продолжает увеличиваться число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 85 таких случаев, из них за последние сутки - шесть.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в КНР все еще находятся свыше 13,7 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитываются 253 находящихся на карантине человека с подозрением на вирус. По данным врачей, у более чем 4,2 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.